Плюшевые Лесики и магниты. Какая атрибутика интересует болельщиков на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Символика Европейских игр, которые открылись в Минске 20 июня, встречается в столице Белоруссии на каждом шагу. Помимо инфостендов, афиш и украшенных логотипом автобусов, на улицах можно увидеть людей в одежде с дизайном Игр или с болтающимся на рюкзаке игрушечным символом турнира - лисенком Лесиком. Во время проведения Игр в Минске работают 17 точек продажи официальной лицензионной продукции. Специальные белые шатры с атрибутикой установлены во всех трех фан-зонах, а также возле некоторых спортивных объектов. Например, рядом с тиром имени Тимошенко, где проходят соревнования по стрельбе. На других объектах - во Дворце спорта и на "Минск-Арене" - магазины расположены внутри зданий.

Помимо спортивных комплексов, точки с атрибутикой открыты в Деревне спортсменов и в Minsk Marriott Hotel. В нем во время Игр проживают сотрудники и координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), президенты и генеральные секретари национальных олимпийских комитетов, представители Международного олимпийского комитета, а также партнеры и спонсоры ЕОК. Каждая точка работает по собственному графику. Открывшийся еще 15 июня в Деревне атлетов магазин имеет график с 08:00 до 22:00, палатки в фан-зонах функционируют с 9-10 утра до полуночи или часу ночи, а вот режим работы магазинов на спортивных объектах подстраивается под расписание турнира. В Заславле, где в республиканском центре олимпийской подготовки разыграют медали в гребных видах спорта, палатка будет работать всего три дня - с 25 по 27 июня, пока там идут соревнования. Рекордсмен по продолжительности работы - магазин в Деревне спортсменов, который не закроется до 3 июля.

Ассортимент в палатках примерно одинаковый, в каждой можно найти футболки, кепки и магниты. Но чем больше магазин, тем больший выбор сувенирной продукции самого разного формата. Тут организаторы и дизайнеры Европейских игр решили не ограничиваться традиционными брелоками и игрушками, а проявили фантазию. В ассортименте появились даже детские настольные игры, обычные и автомобильные подушки с изображением разных видов спорта, кошельки и даже резинки для волос. Дефицит значков Глаза разбегаются, когда смотришь на полки палаток с атрибутикой. Если есть желание, то здесь можно собрать настоящий столовый сервиз - в магазине есть несколько видов чашек, тарелок, набор из солонки и перечницы. На отдельной полке выставлены стеклянные бокалы для шампанского, пивные кружки и даже набор стопок. А вот популярные на подобных соревнованиях значки найти в Минске трудно.

"Значки-пины у нас раскупили в первые два дня, они были в виде логотипа Игр - маленькой разноцветной ветки папоротника, - рассказала продавщица Татьяна. - Сейчас люди все время подходят и спрашивают, когда значки привезут снова. Мы, конечно, доложили об этом руководству, но пока не ясно, будет ли еще завоз. Насколько мне известно, их раскупили везде, даже на складах в резерве ничего не осталось". Особой популярностью здесь также пользуются магниты, брелоки и плюшевые Лесики. Причем лисят долго выбирают перед тем, как купить. Кто-то ищет с самым хитрым выражением мордочки, а кто-то - с самыми добрыми глазами. По словам продавцов, за сувенирами приходят местные болельщики и иностранные туристы, а после завершения соревнований - даже судьи и атлеты, которые чаще всего покупают почему-то носки.