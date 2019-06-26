Каноист Шамшурин завоевал серебро Европейских игр на дистанции 1000 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Он преодолел дистанцию за 3 минуты 58,028 секунды. Победу одержал поляк Томаш Качор (3.57,953). Бронзовую медаль завоевал немец Себастьян Брендель (3.59,278).
Качор является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Шамшурин является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств, трехкратным чемпионом Европы, серебряным и трехкратным бронзовым призером европейских первенств.
Сборная Польши на данный момент завоевала две медали на Европейских играх и обе золотые. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 16 бронзовых наград.
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|24
|14
|16
|54
|2
|Белоруссия
|14
|9
|19
|42
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|8
|6
|19
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|7
|12
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Швейцария
|2
|1
|0
|3
|10
|Венгрия
|2
|0
|2
|4
|11
|Словения
|2
|0
|1
|3
|12
|Польша
|2
|0
|0
|2
|13
|Нидерланды
|1
|6
|2
|9
|14
|Болгария
|1
|5
|4
|10
|15
|Португалия
|1
|5
|4
|10
|16
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|17
|Румыния
|1
|2
|4
|7
|18
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|19
|Испания
|1
|1
|4
|6
|20
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|21
|Армения
|1
|1
|1
|3
|22
|Косово
|1
|1
|1
|3
|23
|Германия
|1
|0
|4
|5
|24
|Турция
|1
|0
|2
|3
|25
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|26
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|27
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|28
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|29
|Греция
|0
|2
|3
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|34
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1