Каноист Шамшурин завоевал серебро Европейских игр на дистанции 1000 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 58,028 секунды. Победу одержал поляк Томаш Качор (3.57,953). Бронзовую медаль завоевал немец Себастьян Брендель (3.59,278).

Качор является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Шамшурин является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств, трехкратным чемпионом Европы, серебряным и трехкратным бронзовым призером европейских первенств.

Сборная Польши на данный момент завоевала две медали на Европейских играх и обе золотые. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 16 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.