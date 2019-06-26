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Европейские игры-2019

Каноист Шамшурин завоевал серебро Европейских игр на дистанции 1000 м

Победу одержал поляк Томаш Качор, третьим стал немец Себастьян Брендель

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 58,028 секунды. Победу одержал поляк Томаш Качор (3.57,953). Бронзовую медаль завоевал немец Себастьян Брендель (3.59,278).

Качор является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Шамшурин является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств, трехкратным чемпионом Европы, серебряным и трехкратным бронзовым призером европейских первенств.

Сборная Польши на данный момент завоевала две медали на Европейских играх и обе золотые. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 16 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24141654
2Белоруссия1491942
3Грузия65920
4Украина58619
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Швейцария2103
10Венгрия2024
11Словения2013
12Польша2002
13Нидерланды1629
14Болгария15410
15Португалия15410
16Чехия1247
17Румыния1247
18Великобритания1236
19Испания1146
20Сербия1124
21Армения1113
22Косово1113
23Германия1045
24Турция1023
25Хорватия1012
26Швеция1012
27Азербайджан04711
28Латвия0325
29Греция0235
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
35Дания0011
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