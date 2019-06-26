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Сессия МОК в Лозанне

России нет в числе кандидатов на проведение квалификации к боксерскому турниру на ОИ-2020

С января по март 2020 года пройдут четыре континентальных отборочных турнира

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. России не вошла в число кандидатов на проведение квалификации к боксерскому турниру Олимпийских игр 2020 года в Токио. Возможные варианты проведения отборочных соревнований на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне озвучил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

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МОК на сессии лишил Международную ассоциацию бокса (AIBA) признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. Рекомендацию дисквалифицировать AIBA с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае вынес исполком МОК. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Организацией боксерского турнира и квалификационных соревнований к нему будет заниматься МОК. С января по март пройдут четыре континентальных отборочных турнира. Предполагается, что поочередно их примут Китай, Сенегал (Дакар), Великобритания (Лондон) и Аргентина (Буэнос-Айрес). Всемирный квалификационный турнир примет Япония в начале мая.

В этом году в России пройдут два чемпионата мира по боксу: мужской - с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, женский - 3-13 октября в Улан-Удэ. После дисквалификации AIBA эти турниры потеряли статус отборочных к Олимпийским играм. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее заявлял, что Россия будет бороться за право проведения квалификации к Играм в Токио.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр, которые пройдут летом следующего года.

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Сессия МОК в Лозанне
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