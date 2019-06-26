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Европейские игры-2019

Каноисты Шамшурин и Первухин стали третьими на Европейских играх на дистанции 1000 м

Победу одержали румынские спортсмены Кэтэлин Кирилэ и Виктор Михалаки, серебро завоевали представители Украины Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзовые медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия24141957
2Белоруссия1591943
3Грузия65920
4Украина510621
5Италия54312
6Франция50712
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Румыния2248
10Швейцария2103
11Германия2046
12Словения2013
13Польша2002
14Нидерланды1629
15Болгария15410
15Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
19Испания1146
20Венгрия1124
20Сербия1124
22Армения1113
22Косово1113
24Турция1023
25Хорватия1012
25Швеция1012
27Азербайджан04711
28Латвия0325
29Греция0235
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
Теги
Европейские игры-2019
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