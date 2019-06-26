Каноисты Шамшурин и Первухин стали третьими на Европейских играх на дистанции 1000 м

Европейские игры-2019

Аношкин и Литовка завоевали бронзу на Европейских играх в байдарках-двойках на 1000 м

Победу одержали немецкие байдарочники Макс Хофф и Якоб Шопф, серебро в активе украинцев Александра Сыромятникова и Олега Кухарика

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