Дюков: новый лимит на легионеров значительно не изменит ситуацию в российском футболе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый формат лимита на легионеров не повлияет на ситуацию в российском футболе. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
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В среду состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение об изменении формата лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате "6+5" - одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.
"Возвращение к формату "6+5" - никогда не говори никогда, но я надеюсь, этого никогда не произойдет, - сказал Дюков. - Новый лимит - это шаг вперед. Но я не считаю, что это решение значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу".