Баскетболист сборной России Хвостов перешел в "Зенит"

ТАСС, 26 июня. Петербургский "Зенит" объявил о подписании соглашения с разыгрывающим сборной России по баскетболу Дмитрием Хвостовым. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Зенита".

Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на три года.

"Хвостов - лучший российский разыгрывающий на данный момент. Он отлично организует и контролирует игру, способен усилить защиту. Сейчас он успешно восстанавливается от травмы и готовится по индивидуальной программе, а в августе вместе с командой начнет этап предсезонной подготовки, чтобы полностью быть готовым к началу сезона", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный.

В минувшем сезоне Хвостов выступал за краснодарский "Локомотив-Кубань", в составе которого игрок стал обладателем серебряной медали Еврокубка и выиграл Кубок России. В Еврокубке разыгрывающий в среднем за игру набирал 5,9 очка, 2,2 подбора и 3,3 результативных передачи, в Единой лиге ВТБ на его счету в среднем 5,8 очка, 1,8 подбора и 4 передачи.

Ранее Хвостов выступал за московское "Динамо", подмосковные "Химки", в составе которых стал обладателем Еврокубка, и "Нижний Новгород". Играя за сборную России, Хвостов становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы (2011).