Россиянин Каменский завоевал золотую медаль в стрельбе из винтовки на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в состязаниях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м их трех положений на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Российский спортсмен набрал 461,6 балла. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Юрий Щербацевич (460,9), бронза - у венгра Иштвана Пени (450,6).

Для 31-летнего Каменского эта медаль стала третьей на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте и серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, всего у россиян 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.