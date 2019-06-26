{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Россиянин Каменский завоевал золотую медаль в стрельбе из винтовки на Европейских играх

Для 31-летнего спортсмена эта медаль стала третьей на Играх в Минске
Сергей Каменский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Каменский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в состязаниях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м их трех положений на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Российский спортсмен набрал 461,6 балла. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Юрий Щербацевич (460,9), бронза - у венгра Иштвана Пени (450,6).

Для 31-летнего Каменского эта медаль стала третьей на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте и серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, всего у россиян 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25151959
2Белоруссия15101944
3Грузия65920
4Украина510621
5Италия54312
6Франция50813
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Словения3014
10Румыния2248
11Швейцария2204
12Германия2046
13Польша2002
14Нидерланды1629
15Болгария15511
16Португалия15410
17Чехия1247
18Великобритания1236
18Греция1236
20Испания1146
21Венгрия1135
21Сербия1124
23Армения1113
23Косово1113
25Турция1023
26Хорватия1012
26Швеция1012
28Азербайджан04711
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
Теги
Европейские игры-2019
Футбол в России
Кубок Париматч Премьер мог пройти в Сочи
Турнир пройдет в Австрии с 26 июня по 4 июля
Читать полностью