Чемпионка мира 1983 года по настольному теннису завоевала бронзу Европейских игр в Минске

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Ни Сялянь из Люксембурга завоевала бронзовую медаль в женском турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за бронзовые награды 55-летняя Ни Сялянь победила Сяосинь Ян из Монако со счетом 4-2 (11:3, 3:11, 10:12, 11:7, 11:7, 11:8). В матче за золотую награду Юй Фу из Португалии одержала победу над Хань Ин из Германии (4-2). Призеры Европейских игр квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Россиянка Полина Михайлова уступила в четвертьфинале Сяосинь Ян (0-4).

Ни Сялянь является двукратной чемпионкой мира 1983 года (в командном турнире и в миксте) в составе сборной Китая, также в ее активе серебро (1985) и бронза (1983) мирового первенства в парах. В 1991 году спортсменка стала выступать за команду Люксембурга, в ее активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионата Европы. Юй Фу является серебряным (2016) и двукратным бронзовым (2013, 2015) призером первенства Европы.

Ни Сялянь принесла сборной Люксембурга первую медаль на Играх-2019. Сборная Португалии завоевала одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.