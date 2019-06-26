Чемпионка мира 1983 года по настольному теннису завоевала бронзу Европейских игр в Минске

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Ни Сялянь из Люксембурга завоевала бронзовую медаль в женском турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В матче за бронзовые награды 55-летняя Ни Сялянь победила Сяосинь Ян из Монако со счетом 4-2 (11:3, 3:11, 10:12, 11:7, 11:7, 11:8). В матче за золотую награду Юй Фу из Португалии одержала победу над Хань Ин из Германии (4-2). Призеры Европейских игр квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Россиянка Полина Михайлова уступила в четвертьфинале Сяосинь Ян (0-4).
Ни Сялянь является двукратной чемпионкой мира 1983 года (в командном турнире и в миксте) в составе сборной Китая, также в ее активе серебро (1985) и бронза (1983) мирового первенства в парах. В 1991 году спортсменка стала выступать за команду Люксембурга, в ее активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионата Европы. Юй Фу является серебряным (2016) и двукратным бронзовым (2013, 2015) призером первенства Европы.
Ни Сялянь принесла сборной Люксембурга первую медаль на Играх-2019. Сборная Португалии завоевала одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|25
|15
|19
|59
|2
|Белоруссия
|15
|10
|19
|44
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|6
|21
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Германия
|3
|1
|4
|8
|10
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|12
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|13
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|14
|Польша
|2
|0
|0
|2
|15
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|16
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|17
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|18
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|18
|Греция
|1
|2
|3
|6
|20
|Испания
|1
|1
|4
|6
|21
|Венгрия
|1
|1
|3
|5
|21
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|23
|Армения
|1
|1
|1
|3
|23
|Косово
|1
|1
|1
|3
|25
|Турция
|1
|0
|2
|3
|26
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|26
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|28
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|33
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1
|35
|Люксембург
|0
|0
|1
|1