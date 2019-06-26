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Европейские игры-2019

Чемпионка мира 1983 года по настольному теннису завоевала бронзу Европейских игр в Минске

55-летняя Ни Сялянь выступает за команду Люксембурга

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Ни Сялянь из Люксембурга завоевала бронзовую медаль в женском турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за бронзовые награды 55-летняя Ни Сялянь победила Сяосинь Ян из Монако со счетом 4-2 (11:3, 3:11, 10:12, 11:7, 11:7, 11:8). В матче за золотую награду Юй Фу из Португалии одержала победу над Хань Ин из Германии (4-2). Призеры Европейских игр квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Россиянка Полина Михайлова уступила в четвертьфинале Сяосинь Ян (0-4).

Ни Сялянь является двукратной чемпионкой мира 1983 года (в командном турнире и в миксте) в составе сборной Китая, также в ее активе серебро (1985) и бронза (1983) мирового первенства в парах. В 1991 году спортсменка стала выступать за команду Люксембурга, в ее активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионата Европы. Юй Фу является серебряным (2016) и двукратным бронзовым (2013, 2015) призером первенства Европы.

Ни Сялянь принесла сборной Люксембурга первую медаль на Играх-2019. Сборная Португалии завоевала одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25151959
2Белоруссия15101944
3Грузия65920
4Италия65314
5Украина510621
6Франция51915
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Германия3148
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Чехия1247
18Великобритания1236
18Греция1236
20Испания1146
21Венгрия1135
21Сербия1124
23Армения1113
23Косово1113
25Турция1023
26Хорватия1012
26Швеция1012
28Азербайджан04711
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
35Люксембург0011
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ЛюксембургЕвропейские игры-2019
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