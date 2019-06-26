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Европейские игры-2019
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Российский борец вольного стиля Угуев завоевал бронзу в весе до 57 кг на Европейских играх

В схватке за бронзовую награду 24-летний спортсмен победил болгарина Георгия Вангелова
Завур Угуев (слева) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Завур Угуев (слева)
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзовую награду 24-летний спортсмен победил болгарина Георгия Вангелова (10:2). В другом поединке за третье место турок Сулейман Атлы одержал победу над украинцем Тарасом Марковичем (12:9). В схватке за золото Махир Амирасланов из Азербайджана оказался сильнее серба Стефана Мичича (9:1).

Угуев является чемпионом мира 2018 года, также в его активе серебро и бронза первенства Европы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 25 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия25152060
2Белоруссия15101944
3Грузия65920
4Италия65314
5Украина510621
6Франция51915
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Германия3148
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14813
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
21Сербия1225
22Испания1146
23Венгрия1135
24Армения1113
24Косово1113
26Турция1034
27Хорватия1012
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
35Люксембург0011
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