Российский борец вольного стиля Угуев завоевал бронзу в весе до 57 кг на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзовую награду 24-летний спортсмен победил болгарина Георгия Вангелова (10:2). В другом поединке за третье место турок Сулейман Атлы одержал победу над украинцем Тарасом Марковичем (12:9). В схватке за золото Махир Амирасланов из Азербайджана оказался сильнее серба Стефана Мичича (9:1).

Угуев является чемпионом мира 2018 года, также в его активе серебро и бронза первенства Европы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 25 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.