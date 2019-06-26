Российский борец вольного стиля Угуев завоевал бронзу в весе до 57 кг на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В схватке за бронзовую награду 24-летний спортсмен победил болгарина Георгия Вангелова (10:2). В другом поединке за третье место турок Сулейман Атлы одержал победу над украинцем Тарасом Марковичем (12:9). В схватке за золото Махир Амирасланов из Азербайджана оказался сильнее серба Стефана Мичича (9:1).
Угуев является чемпионом мира 2018 года, также в его активе серебро и бронза первенства Европы.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 25 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|25
|15
|20
|60
|2
|Белоруссия
|15
|10
|19
|44
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|6
|21
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Германия
|3
|1
|4
|8
|10
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|12
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|13
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|14
|Польша
|2
|0
|0
|2
|15
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|16
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|17
|Азербайджан
|1
|4
|8
|13
|18
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|19
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|19
|Греция
|1
|2
|3
|6
|21
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|22
|Испания
|1
|1
|4
|6
|23
|Венгрия
|1
|1
|3
|5
|24
|Армения
|1
|1
|1
|3
|24
|Косово
|1
|1
|1
|3
|26
|Турция
|1
|0
|3
|4
|27
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|33
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1
|35
|Люксембург
|0
|0
|1
|1