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Европейские игры-2019

Сборная России по пляжному футболу потеряла шансы на медали Европейских игр

Россияне проиграли два матча на групповом этапе турнира
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России сыграет за места с пятого по восьмое на турнире по пляжному футболу на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В среду российская команда проиграла сборной Италии со счетом 2:4, днем ранее в дополнительное время уступила испанцам (4:5). Перед заключительным матчем групповой стадии сборная России идет на последнем месте, не сумев набрать ни одного очка. Первое место занимают украинцы, имея в активе 4 очка, далее идут команды Италии (3 очка) и Испании (2). При равенстве очков преимущество определятся по результату личной встречи, в плей-офф турнира выходят команды, занявшие первые два места, остальные разыграют места с пятого по восьмое.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Украины 27 июня (начало - 15:30 мск).

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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Европейские игры-2019
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