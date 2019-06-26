Российский борец-вольник Сидаков завоевал золото в весе до 74 кг на Европейских играх

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг на Европейских играх.

В финальной схватке 23-летний спортсмен победил бронзового призера Олимпиады, трехкратного чемпиона Европы турка Сонера Демирташа (4:0).

Бронзовые медали достались грузину Автандилу Кенчадзе и азербайджанцу Хаджимураду Гаджиеву.

Сидаков является чемпионом мира 2018 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.