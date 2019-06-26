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Европейские игры-2019

Российский борец-вольник Сидаков завоевал золото в весе до 74 кг на Европейских играх

В финале россиянин победил бронзового призера Олимпиады турка Сонера Демирташа
Заурбек Сидаков Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Заурбек Сидаков
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг на Европейских играх.

В финальной схватке 23-летний спортсмен победил бронзового призера Олимпиады, трехкратного чемпиона Европы турка Сонера Демирташа (4:0).

Бронзовые медали достались грузину Автандилу Кенчадзе и азербайджанцу Хаджимураду Гаджиеву.

Сидаков является чемпионом мира 2018 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия26152061
2Белоруссия15101944
3Грузия651021
4Италия65314
5Украина510621
6Франция51915
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Германия3148
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14813
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
21Сербия1225
22Испания1146
23Турция1135
23Венгрия1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1012
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Босния и Герцеговина0101
33Словакия0101
35Дания0011
35Люксембург0011
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