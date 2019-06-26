Российские легкоатлеты не смогли пройти в финал Европейских игр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике не смогла квалифицироваться в финал Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.
В полуфинальном матче сборная России соревновалась с командами Белоруссии, Венгрии, Испании, Италии и Чехии. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 48 очков и заняли шестое место. Первое место заняла сборная Белоруссии, набравшая 73 очка, второй стала команда Италии, в активе которой 57 очков, чешские спортсмены с 56 очками расположились на третьей строчке.
По десять очков российской команде принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 м) и Артем Макаренко (бег с барьерами на 110 м). Семь очков в актив сборной России принес прыгун в высоту Илья Иванюк, шесть очков для российской команды заработала Дженнифер Акиниймика (бег на 100 м), четыре очка - российские легкоатлеты в смешанной эстафете 4х400. Мария Павлова (бег с барьерами на 100 м) заняла шестое место и принесла российской команде два очка. В финальной смешанной комбинированной эстафете преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м российские атлеты заняли шестое место.
В рамках легкоатлетического матча проводятся соревнования по девяти дисциплинам. Среди них бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин. Заключительной дисциплиной является смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В данной дисциплине команды стартуют в том порядке, как они располагаются в турнирной таблице группы, и имеют при этом стартовое преимущество в зависимости от набранных очков.
В легкоатлетическом турнире на Европейских играх принимали участие 24 сборные, в квалификационных матчах они были разбиты на четыре группы по шесть команд. Сборная России вошла в число победителей групп, которые напрямую квалифицировались в 1/2 финала турнира, еще две путевки в полуфинал получили две лучшие сборные, занявшие вторые места. Остальные 18 команд начали выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала, лучшие шесть прошли дальше по турнирной сетке.
Финал соревнований по легкой атлетике пройдет 28 июня, в него квалифицировались команды Белоруссии, Германии, Италии, Франции, Чехии и Украины. В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|28
|15
|20
|63
|2
|Белоруссия
|15
|11
|19
|45
|3
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|7
|22
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Германия
|4
|1
|5
|10
|8
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|9
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|10
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|12
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|13
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|14
|Польша
|2
|0
|0
|2
|15
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|16
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|17
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|18
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|19
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|19
|Греция
|1
|2
|3
|6
|21
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|22
|Испания
|1
|1
|4
|6
|23
|Турция
|1
|1
|3
|5
|23
|Венгрия
|1
|1
|3
|5
|25
|Армения
|1
|1
|1
|3
|25
|Косово
|1
|1
|1
|3
|27
|Хорватия
|1
|0
|2
|3
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Дания
|0
|1
|1
|2
|34
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|34
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|36
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|36
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1