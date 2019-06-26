Российские легкоатлеты не смогли пройти в финал Европейских игр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике не смогла квалифицироваться в финал Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

В полуфинальном матче сборная России соревновалась с командами Белоруссии, Венгрии, Испании, Италии и Чехии. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 48 очков и заняли шестое место. Первое место заняла сборная Белоруссии, набравшая 73 очка, второй стала команда Италии, в активе которой 57 очков, чешские спортсмены с 56 очками расположились на третьей строчке.

По десять очков российской команде принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 м) и Артем Макаренко (бег с барьерами на 110 м). Семь очков в актив сборной России принес прыгун в высоту Илья Иванюк, шесть очков для российской команды заработала Дженнифер Акиниймика (бег на 100 м), четыре очка - российские легкоатлеты в смешанной эстафете 4х400. Мария Павлова (бег с барьерами на 100 м) заняла шестое место и принесла российской команде два очка. В финальной смешанной комбинированной эстафете преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м российские атлеты заняли шестое место.

В рамках легкоатлетического матча проводятся соревнования по девяти дисциплинам. Среди них бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин. Заключительной дисциплиной является смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В данной дисциплине команды стартуют в том порядке, как они располагаются в турнирной таблице группы, и имеют при этом стартовое преимущество в зависимости от набранных очков.

В легкоатлетическом турнире на Европейских играх принимали участие 24 сборные, в квалификационных матчах они были разбиты на четыре группы по шесть команд. Сборная России вошла в число победителей групп, которые напрямую квалифицировались в 1/2 финала турнира, еще две путевки в полуфинал получили две лучшие сборные, занявшие вторые места. Остальные 18 команд начали выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала, лучшие шесть прошли дальше по турнирной сетке.

Финал соревнований по легкой атлетике пройдет 28 июня, в него квалифицировались команды Белоруссии, Германии, Италии, Франции, Чехии и Украины. В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.