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Европейские игры-2019

Российские легкоатлеты не смогли пройти в финал Европейских игр

Финал соревнований по легкой атлетике пройдет 28 июня

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике не смогла квалифицироваться в финал Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

В полуфинальном матче сборная России соревновалась с командами Белоруссии, Венгрии, Испании, Италии и Чехии. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 48 очков и заняли шестое место. Первое место заняла сборная Белоруссии, набравшая 73 очка, второй стала команда Италии, в активе которой 57 очков, чешские спортсмены с 56 очками расположились на третьей строчке.

По десять очков российской команде принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 м) и Артем Макаренко (бег с барьерами на 110 м). Семь очков в актив сборной России принес прыгун в высоту Илья Иванюк, шесть очков для российской команды заработала Дженнифер Акиниймика (бег на 100 м), четыре очка - российские легкоатлеты в смешанной эстафете 4х400. Мария Павлова (бег с барьерами на 100 м) заняла шестое место и принесла российской команде два очка. В финальной смешанной комбинированной эстафете преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м российские атлеты заняли шестое место.

В рамках легкоатлетического матча проводятся соревнования по девяти дисциплинам. Среди них бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин. Заключительной дисциплиной является смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В данной дисциплине команды стартуют в том порядке, как они располагаются в турнирной таблице группы, и имеют при этом стартовое преимущество в зависимости от набранных очков.

В легкоатлетическом турнире на Европейских играх принимали участие 24 сборные, в квалификационных матчах они были разбиты на четыре группы по шесть команд. Сборная России вошла в число победителей групп, которые напрямую квалифицировались в 1/2 финала турнира, еще две путевки в полуфинал получили две лучшие сборные, занявшие вторые места. Остальные 18 команд начали выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала, лучшие шесть прошли дальше по турнирной сетке.

Финал соревнований по легкой атлетике пройдет 28 июня, в него квалифицировались команды Белоруссии, Германии, Италии, Франции, Чехии и Украины. В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-11-19), третье - Грузии (6-6-10). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия28152063
2Белоруссия15111945
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия41510
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14914
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
21Сербия1225
22Испания1146
23Турция1135
23Венгрия1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Дания0112
34Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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