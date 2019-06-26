Двадцать четыре комплекта медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в четверг

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Обладатели двадцати четырех комплектов наград определятся в шестой медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество медалей разыграют в четверг в гребле на байдарках и каноэ (11).

Первыми начнут спор за награды женщины-байдарочницы на дистанции 500 м. В финале А Россию будет представлять Светлана Черниговская. В остальных десяти решающих заплывах россияне также претендуют на медали. На старт выйдут Ксения Курач и Олеся Ромасенко (каноэ-двойка, 500 м), мужская и женская байдарки-четверки (500 м), Наталья Подольская (байдарка-одиночка, 200 м), Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 м), Иван Штыль (каноэ-одиночка, 200 м), Олеся Ромасенко (каноэ-одиночка, 200 м), Анастасия Панченко и Кира Степанова (байдарка-двойка, 200 м), Степанова (байдарка-одиночка, 5000 м) и Максим Спесивцев (байдарка-одиночка, 5000 м).

Два комплекта наград будут разыграны в личных состязаниях в стрельбе из классического и блочного лука среди мужчин. В классическом луке Россию представит Галсан Базаржапов, в блочном - Антон Булаев. Сборная России по спортивной гимнастике во второй половине дня начнет отбор в финальную часть Европейских игр.

В тире определятся призеры турнира в стрельбе из малокалиберной винтовки у женщин (50 м, из трех положений). В стендовой стрельбе будут выявлены победители в мужском и женском ските, где Россию представят Александр Землин, Михаил Шарапов и Альбина Шакирова.

Первые четыре комплекта наград разыграют мастера велотрека. В гонке по очкам за медали будет бороться Гульназ Бадыкова, в скрэтче - Дмитрий Мухамедьяров, в женском командном спринте - Екатерина Роговая и Анастасия Войнова. В мужской командный спринт от России заявлены Шейн Перкинс, Денис Дмитриев и Павел Якушевский.

В четверг определятся победители Европейских игр в вольной борьбе в весовых категориях до 65 и 97 кг, а также в женской борьбе (до 53 и 68 кг). Ахмед Чакаев (до 65 кг) и Стальвира Оршуш (до 53 кг) будут бороться за бронзу, Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Анастасия Братчикова (до 68 кг) - за золото.