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Европейские игры-2019

Россияне победили в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх

Вторыми стали немцы, третьими - словаки

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены одержали победу в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов преодолели дистанцию за 1 минуту 32,376 секунды. Серебро завоевали немцы (1.32,541). Бронзовая медаль в активе словацких спортсменов (1.33,721).

Кузахметов становился чемпионом мира (2018) и бронзовым призером чемпионата Европы (2016). Сергеев является бронзовым призером чемпионата Европы (2016), серебряным призером Европейских игр (2015). Гусев становился бронзовым призером чемпионата Европы (2016).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (16-11-19), третье - сборная Грузии (6-6-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия29152064
2Белоруссия16111946
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия42511
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14914
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
19Венгрия1236
22Сербия1225
23Испания1146
24Турция1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
32Дания0123
34Словакия0112
35Босния и Герцеговина0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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