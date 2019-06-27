Россияне победили в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены одержали победу в байдарках-четверках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов преодолели дистанцию за 1 минуту 32,376 секунды. Серебро завоевали немцы (1.32,541). Бронзовая медаль в активе словацких спортсменов (1.33,721).

Кузахметов становился чемпионом мира (2018) и бронзовым призером чемпионата Европы (2016). Сергеев является бронзовым призером чемпионата Европы (2016), серебряным призером Европейских игр (2015). Гусев становился бронзовым призером чемпионата Европы (2016).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (16-11-19), третье - сборная Грузии (6-6-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.