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Европейские игры-2019

Каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу на дистанции 500 м на Европейских играх

Победу одержали венгерки Балла Вираж и Такач Кинчо, серебряные медали выиграли белорусские спортсменки Надежда Макарченко и Ольга Климова
Олеся Ромасенко EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Олеся Ромасенко
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко стали третьими в двойках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россиянки финишировали с результатом 2 минуты 14,194 секунды. Победу одержали венгерские каноистки Балла Вираж и Такач Кинчо (2.11,129). Серебряные медали завоевали белорусские спортсменки Надежда Макарченко и Ольга Климова (2.12,924).

Ромасенко является пятикратным призером чемпионатов мира, а также трехкратной чемпионкой Европы. Курач является чемпионкой мира и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, а также серебряным призером чемпионата Европы - 2018.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-12-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия29152165
2Белоруссия16121947
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия42511
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Венгрия2237
14Швейцария2204
15Польша2002
16Нидерланды16310
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1247
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1146
24Турция1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
32Дания0123
34Словакия0112
35Босния и Герцеговина0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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