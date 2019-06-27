Каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу на дистанции 500 м на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко стали третьими в двойках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россиянки финишировали с результатом 2 минуты 14,194 секунды. Победу одержали венгерские каноистки Балла Вираж и Такач Кинчо (2.11,129). Серебряные медали завоевали белорусские спортсменки Надежда Макарченко и Ольга Климова (2.12,924).

Ромасенко является пятикратным призером чемпионатов мира, а также трехкратной чемпионкой Европы. Курач является чемпионкой мира и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, а также серебряным призером чемпионата Европы - 2018.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-12-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.