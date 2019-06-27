Каноистки Курач и Ромасенко завоевали бронзу на дистанции 500 м на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко стали третьими в двойках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Россиянки финишировали с результатом 2 минуты 14,194 секунды. Победу одержали венгерские каноистки Балла Вираж и Такач Кинчо (2.11,129). Серебряные медали завоевали белорусские спортсменки Надежда Макарченко и Ольга Климова (2.12,924).
Ромасенко является пятикратным призером чемпионатов мира, а также трехкратной чемпионкой Европы. Курач является чемпионкой мира и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, а также серебряным призером чемпионата Европы - 2018.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-12-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|29
|15
|21
|65
|2
|Белоруссия
|16
|12
|19
|47
|3
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|7
|22
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Германия
|4
|2
|5
|11
|8
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|9
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|10
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|12
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|13
|Венгрия
|2
|2
|3
|7
|14
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|15
|Польша
|2
|0
|0
|2
|16
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|17
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|18
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|19
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|20
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|20
|Греция
|1
|2
|3
|6
|22
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|23
|Испания
|1
|1
|4
|6
|24
|Турция
|1
|1
|3
|5
|25
|Армения
|1
|1
|1
|3
|25
|Косово
|1
|1
|1
|3
|27
|Хорватия
|1
|0
|2
|3
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|32
|Дания
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|36
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|36
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1