Лихачев: сборная РФ по пляжному футболу достойно закончит выступление на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Сборной России по пляжному футболу после невыхода в плей-офф Европейских игр в Минске тяжело найти мотивацию, но команда закончит турнир с достоинством. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

В среду сборная России по пляжному футболу, ставшая победителем прошлых Игр, уступила команде Италии со счетом 2:4. Днем ранее россияне в дополнительное время проиграли испанцам (4:5) и потеряли шансы на выход из группы. В четверг подопечные Михаила Лихачева обыграли сборную Украины со счетом 5:1, после чего смогут продолжить борьбу за 5-8 места турнира.

"Было непросто найти мотивацию, вытащить из ребят внутренние резервы на такой матч, но я рад, что они сумели проявить характер и хорошие профессиональные качества, патриотичность. Они сыграли сегодня хороший матч и заслуженно победили. Конечно, обидно, что для нас все так сложилось, но турнир продолжается, надо с достоинством его закончить", - заявил Лихачев.

Сборная России по пляжному футболу является победителем первых Европейских игр, которые прошли в 2015 году в Баку. Также россияне дважды выигрывали чемпионат мира и пять раз становились победителями Евролиги.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.