Россиянин Чакаев завоевал бронзу в вольной борьбе в весе до 65 кг на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзовую награду 31-летний спортсмен победил трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы Андрея Перепелицу из Молдавии (8:5). В другой схватке за бронзу Гор Оганесян с Украины одержал победу над Володей Франгуляном из Армении (8:2).

Золото завоевал азербайджанец Хаджи Алиев, победивший в финальной схватке Владимира Хинчегашвили из Грузии (10:2).

Чакаев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе серебро первенства Европы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.