Россиянин Чакаев завоевал бронзу в вольной борьбе в весе до 65 кг на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В схватке за бронзовую награду 31-летний спортсмен победил трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы Андрея Перепелицу из Молдавии (8:5). В другой схватке за бронзу Гор Оганесян с Украины одержал победу над Володей Франгуляном из Армении (8:2).
Золото завоевал азербайджанец Хаджи Алиев, победивший в финальной схватке Владимира Хинчегашвили из Грузии (10:2).
Чакаев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе серебро первенства Европы.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|15
|24
|69
|2
|Белоруссия
|19
|13
|21
|53
|3
|Италия
|8
|6
|5
|19
|4
|Украина
|6
|11
|8
|25
|5
|Грузия
|6
|7
|10
|23
|6
|Франция
|6
|2
|9
|16
|7
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|8
|Германия
|4
|4
|7
|15
|9
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|10
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|11
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Швеция
|3
|0
|1
|3
|13
|Нидерланды
|2
|7
|3
|12
|14
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|15
|Азербайджан
|2
|4
|9
|15
|16
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|17
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|18
|Польша
|2
|0
|3
|5
|19
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|20
|Чехия
|1
|4
|4
|9
|21
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|21
|Греция
|1
|2
|3
|6
|23
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|24
|Испания
|1
|1
|6
|8
|25
|Турция
|1
|1
|3
|5
|26
|Дания
|1
|1
|2
|4
|27
|Армения
|1
|1
|1
|3
|27
|Косово
|1
|1
|1
|3
|29
|Хорватия
|1
|0
|3
|4
|30
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|31
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|32
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|33
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|37
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1