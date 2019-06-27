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Европейские игры-2019

Россиянин Чакаев завоевал бронзу в вольной борьбе в весе до 65 кг на Европейских играх

В поединке за третье место он победил Андрея Перепелицу из Молдавии
Ахмед Чакаев и Владимир Хинчегашвили Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Ахмед Чакаев и Владимир Хинчегашвили
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзовую награду 31-летний спортсмен победил трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы Андрея Перепелицу из Молдавии (8:5). В другой схватке за бронзу Гор Оганесян с Украины одержал победу над Володей Франгуляном из Армении (8:2).

Золото завоевал азербайджанец Хаджи Алиев, победивший в финальной схватке Владимира Хинчегашвили из Грузии (10:2).

Чакаев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, также в его активе серебро первенства Европы.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152469
2Белоруссия19132153
3Италия86519
4Украина611825
5Грузия671023
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44715
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
11Швеция3013
13Нидерланды27312
14Португалия26412
15Азербайджан24915
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Польша2035
19Болгария15511
20Чехия1449
21Великобритания1236
21Греция1236
23Сербия1225
24Испания1168
25Турция1135
26Дания1124
27Армения1113
27Косово1113
29Хорватия1034
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
Теги
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