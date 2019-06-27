Россиянка Оршуш завоевала бронзу в женской борьбе в весе до 53 кг на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Стальвира Оршуш завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 53 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзовую награду 26-летняя спортсменка победила венгерку Мерседес Денеш (10:0). В другой схватке за бронзу немка Нина Хеммер одержала победу над Зейнеп Йетгиль из Турции (2:0).

Золото завоевала бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года София Маттссон из Швеции, победившая украинку Юлию Хавалджи (6:4).

Оршуш является двукратной чемпионкой Европы. Также в ее активе золото Кубка европейских наций.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.