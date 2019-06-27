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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Чемпион ОИ-2004 по академической гребле Федоровцев дисквалифицирован за допинг

Срок четырехлетней дисквалификации будет отсчитываться с 16 июня 2016 года
Сергей Федоровцев EPA/URS FLUEELER
Описание
Сергей Федоровцев
© EPA/URS FLUEELER

ТАСС, 27 июня. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и принял решение дисквалифицировать его на четыре года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Срок действия дисквалификации 39-летнего спортсмена будет отсчитываться с 16 июня 2016 года.

30 июня 2016 года Международная федерация гребного спорта отстранила четверку российских гребцов, куда входил Федоровцев, от участия на Олимпийских играх 2016 года. В допинг-пробе Федоровцева были обнаружены следы запрещенного препарата - триметазидина. После этого спортсмен совместно с Федерацией гребного спорта России принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе. По состоянию на 26 января 2017 года Федоровцев не планировал завершать карьеру и продолжал тренировки самостоятельно.

Помимо золота Олимпийских игр 2004 года, в активе Федоровцева две золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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