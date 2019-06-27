Братчикова завоевала серебро в женской борьбе в весе до 68 кг на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Анастасия Братчикова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 30-летняя спортсменка уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии (3:5). Бронзовые награды соревнований завоевали украинка Алла Черкасова и София Георгиева из Болгарии.

Братчикова является двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе серебро Кубка мира и золото Кубка европейских наций.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 31 золотая, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.