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Европейские игры-2019

Братчикова завоевала серебро в женской борьбе в весе до 68 кг на Европейских играх

В финале россиянка уступила Анастасии Григорьевой из Латвии

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Анастасия Братчикова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 30-летняя спортсменка уступила четырехкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии (3:5). Бронзовые награды соревнований завоевали украинка Алла Черкасова и София Георгиева из Болгарии.

Братчикова является двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе серебро Кубка мира и золото Кубка европейских наций.

В общекомандном зачете лидирует сборная России, имея в активе 31 золотая, 16 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-22), третье - Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия31162471
2Белоруссия19132254
3Италия86519
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44715
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
11Швеция3013
13Нидерланды27312
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Польша2035
19Болгария15612
20Чехия1449
21Латвия1326
22Великобритания1236
22Греция1236
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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