Швейцарский бобслеист Хефти получил золотую медаль ОИ-2014 после лишения награды Зубкова

ТАСС, 28 июня. Швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн получили золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в соревнованиях двоек после лишения наград россиян Александра Зубкова и Алексея Воеводы. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

Церемония награждения состоялась в пятницу в швейцарском Швельбруне.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 27 марта после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию Зубкова утвердил перераспределение медалей зимних Олимпийских игр в Сочи в мужском бобслее, поскольку Зубков и Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В Сочи они завоевали золото в двойках, в четверках стали первыми вместе с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло (этот результат также был аннулирован).

МОК ранее обратился в Олимпийский комитет России (ОКР) с просьбой оказать содействие в возврате наград. На территории России Зубков добился права сохранить звание олимпийского чемпиона: Мосгорсуд разрешил не признавать решение CAS на территории страны.

В результате перераспределения медалей серебряными призерами стали американцы Стивен Холкомб (умер в мае 2017 года) и Стивен Лэнгтон, а бронзовыми - латвийцы Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс.