Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций

ТАСС, 29 июня. Мужская сборная России обыграла команду Аргентины со счетом 3-2 в 14-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Сборная России занимает в турнирной таблице третье место, одержав 11 побед и потерпев три поражения, в активе команды 31 очко. Лидирует команда Бразилии (12 побед, 33 очка). Россияне квалифицировались в финальную часть соревнований, поскольку команда не опустится ниже четвертого места. Ранее участие в финальном раунде гарантировали себе сборные Бразилии и Ирана (11 побед, 33 очка).

Заключительную встречу предварительного раунда российские волейболисты проведут 30 июня против сборной Китая.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в американском Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфиналы и разыграют медали второго розыгрыша Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.