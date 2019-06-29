{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций

В предпоследнем матче предварительного раунда подопечные Туомаса Саммельвуо в пяти сетах победили аргентинцев и обеспечили себе выход в "Финал шести"
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо EPA-EFE/JACEK BEDNARCZYK
Описание
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© EPA-EFE/JACEK BEDNARCZYK

ТАСС, 29 июня. Мужская сборная России обыграла команду Аргентины со счетом 3-2 в 14-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Сборная России занимает в турнирной таблице третье место, одержав 11 побед и потерпев три поражения, в активе команды 31 очко. Лидирует команда Бразилии (12 побед, 33 очка). Россияне квалифицировались в финальную часть соревнований, поскольку команда не опустится ниже четвертого места. Ранее участие в финальном раунде гарантировали себе сборные Бразилии и Ирана (11 побед, 33 очка).

Заключительную встречу предварительного раунда российские волейболисты проведут 30 июня против сборной Китая.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в американском Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфиналы и разыграют медали второго розыгрыша Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Россиянки Уколова и Бирлова проиграли в первом матче ЧМ по пляжному волейболу
Россиянки уступили американкам Келли Клас и Саре Спонсил
Читать полностью