Россиянка Косецкая стала третьей в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Евгения Косецкая стала бронзовым призером в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх в Минске.

В полуфинальном матче россиянка уступила датчанке Мие Блихфельдт со счетом 0-2. Еще одну бронзовую медаль завоевала датчанка Лине Кьерсфельдт, которая уступила британке Кирсти Гилмур (1-2). Финал между Блихфельдт и Гилмур состоится в воскресенье.

24-летняя Косецкая является серебряным призером чемпионата Европы (2018), серебряным (2017) и двукратным бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-8).

Европейские игры завершатся 30 июня.