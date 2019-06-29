Россиянка Косецкая стала третьей в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Евгения Косецкая стала бронзовым призером в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх в Минске.
В полуфинальном матче россиянка уступила датчанке Мие Блихфельдт со счетом 0-2. Еще одну бронзовую медаль завоевала датчанка Лине Кьерсфельдт, которая уступила британке Кирсти Гилмур (1-2). Финал между Блихфельдт и Гилмур состоится в воскресенье.
24-летняя Косецкая является серебряным призером чемпионата Европы (2018), серебряным (2017) и двукратным бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-8).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|33
|16
|33
|82
|2
|Белоруссия
|21
|14
|24
|59
|3
|Италия
|10
|9
|8
|27
|4
|Украина
|9
|12
|11
|32
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Франция
|6
|3
|10
|19
|7
|Германия
|5
|6
|11
|22
|8
|Нидерланды
|4
|9
|7
|20
|9
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|10
|Азербайджан
|3
|6
|11
|20
|11
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|12
|Греция
|3
|2
|3
|8
|13
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|14
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|15
|Словения
|3
|0
|1
|4
|16
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|17
|Румыния
|2
|2
|5
|9
|18
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|19
|Польша
|2
|1
|6
|9
|20
|Болгария
|1
|6
|8
|15
|21
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|22
|Великобритания
|1
|3
|8
|12
|23
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|4
|6
|27
|Армения
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|3
|5
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Литва
|1
|1
|0
|2
|31
|Хорватия
|1
|0
|5
|6
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|1
|3
|34
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|34
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|36
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|37
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|38
|Ирландия
|0
|0
|3
|3
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1