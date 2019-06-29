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Европейские игры-2019

Россиянка Косецкая стала третьей в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх

В полуфинале женского одиночного турнира россиянка уступила датчанке Мие Блихфельдт

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская спортсменка Евгения Косецкая стала бронзовым призером в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх в Минске.

В полуфинальном матче россиянка уступила датчанке Мие Блихфельдт со счетом 0-2. Еще одну бронзовую медаль завоевала датчанка Лине Кьерсфельдт, которая уступила британке Кирсти Гилмур (1-2). Финал между Блихфельдт и Гилмур состоится в воскресенье.

24-летняя Косецкая является серебряным призером чемпионата Европы (2018), серебряным (2017) и двукратным бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-8).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33163382
2Белоруссия21142459
3Италия109827
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия561122
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Греция3238
13Бельгия3115
14Швеция3025
15Словения3014
16Португалия26412
17Румыния2259
18Швейцария2215
19Польша2169
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания13812
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0213
34Молдавия0134
34Словакия0133
36Люксембург0112
37Босния и Герцеговина0101
38Ирландия0033
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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