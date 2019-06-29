Сборная России по пляжному футболу заняла шестое место на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу уступила команде Италии в матче за пятое место на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Встреча завершилась со счетом 3:4. В составе российской сборной голы забили Артур Папоротный, Николай Гришанов и Федор Земсков. В финале сыграют сборные Испании и Португалии, в матче за бронзовые медали - команды Украины и Швейцарии. Победители и призеры турнира определятся в субботу позднее.

На групповом этапе российские спортсмены проиграли испанцам (4:5 доп. вр.) и итальянцам (2:4) и обыграли украинцев (5:1). Россияне заняли последнее место в группе, не сумев выйти в четвертьфинал.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-8).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.