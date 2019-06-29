Арина Аверина завоевала золото чемпионата России по художественной гимнастике в многоборье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Арина Аверина стала победительницей чемпионата России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Спортсменка набрала 93,80 балла. Второе место заняла ее сестра Дина Аверина (89,40), третье - Карина Кузнецова (84,35). Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова показала девятый результат (79,05).

Арина Аверина является трехкратной чемпионкой мира, семикратной обладательницей золотых медалей европейских первенств. Она впервые одержала победу в личном многоборье на национальном чемпионате.

Чемпионат России по художественной гимнастике завершится в воскресенье.