Российский борец греко-римского стиля Марянян завоевал золото Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян, выступающий в весовой категории до 60 кг, одержал победу на Европейских играх в Минске.

В финальной схватке 27-летний россиянин одержал победу над венгром Эриком Торбой. Бронзовые медали завоевали представитель Молдавии Виктор Чобану и грузин Дато Чхартишвили.

Марянян является чемпионом мира 2018 года, также в его активе золотая медаль европейского первенства - 2019. На Европейских играх 2015 года в Баку он одержал победу в весовой категории до 59 кг.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (37-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-12-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.