{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Российский борец греко-римского стиля Марянян завоевал золото Европейских игр

В финале в весовой категории до 60 кг он одержал победу над венгром Эриком Торбой
Степан Марянян EPA-EFE/Szilard Koszticsak
Описание
Степан Марянян
© EPA-EFE/Szilard Koszticsak

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян, выступающий в весовой категории до 60 кг, одержал победу на Европейских играх в Минске.

В финальной схватке 27-летний россиянин одержал победу над венгром Эриком Торбой. Бронзовые медали завоевали представитель Молдавии Виктор Чобану и грузин Дато Чхартишвили.

Марянян является чемпионом мира 2018 года, также в его активе золотая медаль европейского первенства - 2019. На Европейских играх 2015 года в Баку он одержал победу в весовой категории до 59 кг.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (37-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-12-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия37183489
2Белоруссия22142561
3Италия11121033
4Украина10131437
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Испания41611
11Азербайджан371222
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3025
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания23813
21Румыния23510
22Швейцария2237
23Чехия14611
24Латвия1326
25Турция1258
26Сербия1225
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Борец Марянян отметил важность победного настроя на Европейских играх в Минске
Россиянин в финальной схватке в весовой категории до 60 кг победил венгра Эрика Торбу
Читать полностью