Российский борец греко-римского стиля Чехиркин завоевал золото Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин одержал победу на Европейских играх в весовой категории до 77 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 33-летний россиянин одержал победу над армянином Карапетом Чаляном. Бронзовые медали завоевали швед Алекс Кессидис и венгр Тамаш Лоринц.

Чехиркин является чемпионом мира 2018 года, а также обладателем золотой медали европейского первенства - 2014.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (39-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.