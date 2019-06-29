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Европейские игры-2019

Россиянин Дмитриев завоевал бронзу Европейских игр в велотреке в спринте

В заезде за третье место он победил поляка Матеуша Рудыка

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в спринте на треке. Соревнования проходят в Минске.

В заезде за третье место россиянин победил поляка Матеуша Рудыка.

Ранее в гите на 1 км победу одержал чешский велогонщик Томас Бабек, второе место занял итальянец Франческо Ламон, третьим стал поляк Кшиштоф Максел. Россиянин Александр Шарапов занял восьмое место.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (39-18-35), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39183592
2Белоруссия22142561
3Италия11131034
4Украина10131437
5Грузия681428
6Германия661224
7Франция651122
8Азербайджан571224
9Испания52613
10Нидерланды49720
11Венгрия46414
19Португалия36615
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31812
15Бельгия3115
16Швеция3036
17Словения3014
18Болгария27817
20Великобритания25815
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Армения1236
27Сербия1236
29Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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