Россиянин Дмитриев завоевал бронзу Европейских игр в велотреке в спринте

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в спринте на треке. Соревнования проходят в Минске.

В заезде за третье место россиянин победил поляка Матеуша Рудыка.

Ранее в гите на 1 км победу одержал чешский велогонщик Томас Бабек, второе место занял итальянец Франческо Ламон, третьим стал поляк Кшиштоф Максел. Россиянин Александр Шарапов занял восьмое место.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (39-18-35), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.