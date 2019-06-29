Россиянка Аугустинас завоевала серебро в велотреке в омниуме на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Евгения Аугустинас заняла второе место в омниуме на Европейских играх в Минске.

Золотую медаль завоевала нидерландская велогонщица Кирстен Вилд, третьей стала итальянка Элиза Бальзамо.

31-летняя Аугустинас - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в скрэтче, также в ее активе две золотые медали чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (39-19-35), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11).

Европейские игры завершатся 30 июня.