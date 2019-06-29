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Европейские игры-2019

Россиянка Аугустинас завоевала серебро в велотреке в омниуме на Европейских играх

Победила голландка Кирстен Вилд

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Евгения Аугустинас заняла второе место в омниуме на Европейских играх в Минске.

Золотую медаль завоевала нидерландская велогонщица Кирстен Вилд, третьей стала итальянка Элиза Бальзамо.

31-летняя Аугустинас - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в скрэтче, также в ее активе две золотые медали чемпионатов Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (39-19-35), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39193593
2Белоруссия22142561
3Италия11131135
4Украина10131437
5Нидерланды69722
6Грузия681428
7Германия661224
8Франция651122
9Азербайджан571224
10Испания52613
11Венгрия46414
12Португалия36615
13Великобритания35816
14Израиль3317
15Греция3249
16Польша31812
17Бельгия3115
18Швеция3036
19Словения3014
20Болгария27817
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Армения1236
27Сербия1236
29Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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