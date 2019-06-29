Народная музыка и Тимати. Как прошел День России в фан-зоне Европейских игр в Минске

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. В субботу в главной фан-зоне Европейских игр в Минске прошел День России. Тысячи болельщиков и гостей белорусской столицы приняли участие в массовом мероприятии.

С самого утра люди начали заполнять площадь перед Дворцом спорта, несмотря на пасмурную и холодную погоду. Даже сильные порывы ветра не испортили настроения любителям спорта и хорошего времяпрепровождения, для которых организаторы придумали широкую развлекательную программу.

Первыми свои двери открыли выставки народных промыслов "Гжель", "Павлопосадские платки" и "Матрешки", где каждый желающий под руководством преподавателей мог примерить на себя роль старорусского мастера. Возле шатров аниматоры в русских народных костюмах угощали всех желающих пряниками и сушками. Рядом проходил мастер-класс по росписи футболок, выступление Народного хора русской песни имени Александры Никитиной, чуть позднее гости смогли поучиться делать куклы из соломы и лыка, а также десерты из ягод "Анна Павлова".

"Раньше не пробовала такой десерт, но теперь, кажется, подсяду на него. Вся диета пошла прахом", - поделилась впечатлениями жительница Минска Ольга.

Позднее любители шахмат учились играть в старую русскую игру таврели, после чего они приняли участие в мини-турнире. Программу мастер-классов завершили уроки по сборке и растапливанию самоваров. Также работала большая интерактивная программа "Раскрась талисман олимпийской команды России" для детей, помимо этого, аниматоры приглашали маленьких любителей спорта принять участие в играх на основе русских сказок, шоу мыльных пузырей и хороводах.

Вечером стартовала обширная концертная программа с большим количеством исполнителем русской народной музыки. Венчал концерт выступление известного рэпера Тимати, которое посетили около пяти тысяч человек. "Здесь столько людей еще не было. Работать с таким количеством людей тяжело, но очень интересно, День России удался, можно так сказать", - рассказал волонтер Михаил.

"Игры организованы безупречно"

На официальной церемонии со сцены фан-зоны к гостям и болельщикам обратился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев.

"Приятно, что Россия показала в командном первенстве абсолютный результат, и белорусские спортсмены тоже продемонстрировали уникальное стремление к победе. Игры организованы безупречно, для нас была честь стать причастными к этому огромному европейскому спортивному празднику", - сказал Мезенцев.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил высокий уровень организации Европейских игр. "Эти Европейские игры стоят особняком, уровень организации говорит о прекрасной подготовке и оргкомитета, и всей Белоруссии. Я посетил соревнования почти по всем видам спорта, и везде на трибунах очень много болельщиков, вот главный ответ скептикам, которые сомневались в нашем общем успехе. Приятно, что в таблице наши страны стоят рядом - и стоят особняком, и в будущем мы будем идти вместе, нога в ногу, как это делают сейчас спортсмены и спортивные делегации", - сказал Поздняков.

В воскресенье пройдет церемония закрытия Европейских игр, планируется, что ее посетят президент России Владимир Путин и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете игр с 93 медалями - 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25).