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Летние неолимпийские виды спорта

Шахматист Непомнящий поднялся на шестое место в рейтинге FIDE

В активе российского гроссмейстера 2775 очков

ТАСС, 30 июня. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с седьмой на шестую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в воскресенье.

На счету Непомнящего 2775 очков. Россиянин Александр Грищук занимает седьмое место (2766), Владислав Артемьев (2761) - 11-е. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, занимает 16-е место. Сергей Карякин остался на 17-й строчке (2748).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2872), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2819), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2812).

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