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Европейские игры-2019

Боксер Гаджимагомедов рассказал, что чувствовал поддержку Путина в финале Евроигр

Президент РФ в воскресенье посетил соревнования по боксу на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Присутствие президента России Владимира Путина придало сил российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову в финальном поединке на Европейских играх. Об этом Гаджимагомедов рассказал журналистам после боя.

Путин посетил соревнования по боксу вместе с помощником Игорем Левитиным и президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым. Гаджимагомедов в финале в весовой категории до 91 кг победил белоруса Владислава Смягликова.

"На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать", - сказал Гаджимагомедов.

"Испытываю только положительные эмоции, я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок по-особенному, ведь я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Жаль, что другие наши спортсмены не смогли подняться на высшую ступень пьедестала, надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет больше побед", - добавил он.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕвропейские игры-2019
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