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Европейские игры-2019

Россиянин Плахутин стал бронзовым призером соревнований по карате на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Плахутин стал бронзовым призером в дисциплине кумите в соревнованиях по карате в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.

В полуфинале 24-летний россиянин уступил азербайджанцу Фирдовси Фарзалиеву. В финале азербайджанец встретится с латвийцем Калвисом Калнинсом. Еще одним бронзовым призером стал итальянец Анджело Крешендо.

Плахутин является пятикратным чемпионом России, чемпионом Европы (2019) и бронзовым призером чемпионата мира по карате (2014).

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (14-17-18).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия442342109
2Белоруссия24162969
3Украина14171849
4Италия12151340
5Нидерланды813728
6Германия761326
7Грузия6101430
8Великобритания68822
9Франция651122
10Азербайджан581326
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3115
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Дания2237
27Хорватия2158
28Финляндия2013
29Латвия1326
30Ирландия1247
31Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
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