Россиянин Плахутин стал бронзовым призером соревнований по карате на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Плахутин стал бронзовым призером в дисциплине кумите в соревнованиях по карате в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.
В полуфинале 24-летний россиянин уступил азербайджанцу Фирдовси Фарзалиеву. В финале азербайджанец встретится с латвийцем Калвисом Калнинсом. Еще одним бронзовым призером стал итальянец Анджело Крешендо.
Плахутин является пятикратным чемпионом России, чемпионом Европы (2019) и бронзовым призером чемпионата мира по карате (2014).
Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (14-17-18).
Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|44
|23
|42
|109
|2
|Белоруссия
|24
|16
|29
|69
|3
|Украина
|14
|17
|18
|49
|4
|Италия
|12
|15
|13
|40
|5
|Нидерланды
|8
|13
|7
|28
|6
|Германия
|7
|6
|13
|26
|7
|Грузия
|6
|10
|14
|30
|8
|Великобритания
|6
|8
|8
|22
|9
|Франция
|6
|5
|11
|22
|10
|Азербайджан
|5
|8
|13
|26
|11
|Испания
|5
|2
|6
|13
|12
|Венгрия
|4
|6
|6
|16
|13
|Армения
|4
|2
|3
|9
|14
|Словения
|4
|0
|1
|5
|15
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|16
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|17
|Греция
|3
|2
|4
|9
|17
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|19
|Польша
|3
|1
|9
|13
|20
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|21
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|22
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|23
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|24
|Турция
|2
|4
|5
|11
|25
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|26
|Дания
|2
|2
|3
|7
|27
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|28
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|29
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|30
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|31
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|32
|Косово
|1
|1
|1
|3
|33
|Литва
|1
|1
|0
|2
|34
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|35
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|38
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|40
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|41
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1