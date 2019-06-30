Россиянин Плахутин стал бронзовым призером соревнований по карате на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Плахутин стал бронзовым призером в дисциплине кумите в соревнованиях по карате в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.

В полуфинале 24-летний россиянин уступил азербайджанцу Фирдовси Фарзалиеву. В финале азербайджанец встретится с латвийцем Калвисом Калнинсом. Еще одним бронзовым призером стал итальянец Анджело Крешендо.

Плахутин является пятикратным чемпионом России, чемпионом Европы (2019) и бронзовым призером чемпионата мира по карате (2014).

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (14-17-18).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.