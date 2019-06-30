Гимнаст Ланкин рад, что сумел использовать последний шанс стать призером Европейских игр

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Дмитрий Ланкин, выступавший в воскресенье в трех финалах на отдельных снарядах, очень рад, что сумел в заключительном для себя виде - опорном прыжке - стать призером Европейских игр. Об этом Ланкин сообщил журналистам.

22-летний Ланкин набрал в опорном прыжке 14,733 балла и стал вторым. Золото с результатом 15,016 балла выиграл 26-летний армянский спортсмен Артур Давтян, бронзу - 26-летний украинец Игорь Радивилов (14,649).

"Очень рад серебру, там были очень сильные ребята, и для меня это был последний шанс взять медаль. Понимал, что либо сейчас, либо никогда. Очень хотелось стать призером, и рад, что все получилось", - признался Ланкин.

Ранее в воскресенье Ланкин занял четвертое место в вольных упражнениях и стал шестым в упражнении на кольцах.

Россиянин в целом не очень доволен своим выступлением в заключительный день соревнований. "Провалил свой коронный снаряд - вольные упражнения. Кольца сделал свои средне, ребята были сильнее намного, поэтому там я на своем законном месте. Это все, конечно, исправимо и подстегивает дальше работать, улучшаться, прогрессировать", - заметил гимнаст.

Ланкин является серебряным призером чемпионата мира (2018) и победителем чемпионата Европы (2018).