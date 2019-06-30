Гимнастка Мельникова считает серебряную медаль Европейских игр на бревне сродни золотой

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в упражнении на бревне на Европейских играх в Минске.

18-летняя гимнастка набрала 13,600 балла. Победу с результатом 13,766 балла одержала 19-летняя бельгийская спортсменка Нина Дерваль, бронзовым призером стала 18-летняя украинка Диана Варинская (13,100).

Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье и в упражнении на брусьях, а также стала серебряным призером в опорном прыжке на Играх в Минске. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира (2018) и трехкратной чемпионкой Европы.

В вольных упражнениях у женщин золото выиграла 15-летняя украинка Анастасия Бачинская (13,200 балла), серебро - 18-летняя чешка Анета Холасова (12,966), бронзу - 16-летняя шведка Джессика Кастлес (12,933). Россиянки Ангелина Мельникова не смогли выйти в финал, заняв восьмое и 18-е места соответственно.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 43 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-18).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия начнется в 20:00 мск.