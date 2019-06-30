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Европейские игры-2019

Шмелева отметила сложность выступления в двух дисциплинах в последний день Европейских игр

Велогонщица в воскресенье на Играх в Минске завоевала золотую медаль в гите и бронзовую награду в индивидуальном спринте

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Дарья Шмелева отметила, что ей было тяжело выступать в двух дисциплинах (спринт и гит на 500 м) в последний день Европейских игр в Минске. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье после финальной гонки в гите.

Шмелева в воскресенье завоевала золотую медаль в гите и бронзовую награду в индивидуальном спринте. Ранее на Европейских играх она стала бронзовым призером в кейрине и вместе с Анастасией Войновой выиграла командный спринт.

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"Свое выступление здесь считаю удовлетворительным. Хотела выступить тут на 110 процентов, но это тяжело, все едут за медалями. Мне посчастливилось выступать во всех четырех дисциплинах, а в последний день были сразу два финала - в спринте и гите", - отметила спортсменка.

"Гонки на 500 метров и спринт весь день сегодня чередовались, прыгала с велосипеда на велосипед, меняла каски, перчатки и даже носки. Дистанции разные, на велосипедах для каждого из видов разные передачи, даже разные рули. Финиширую спринт, еще не отдышалась, а мне уже нужно на награждение. Получила медаль, а мне говорят, что через 17 минут стартует гонка на 500 метров", - рассказала Шмелева.

Россиянка отметила, что такой плотный график соревнований все же не отразился на ее результате. Она подчеркнула, что не делала ставку на какую-то одну дисциплину и старалась победить в обоих видах.

"Настя Войнова молодец, сегодня прекрасно выступила в спринте, мне еще есть к чему стремиться. Было тяжело ехать две дистанции, но я бы ни от одной из них не отказалась. Хотелось испытать это ощущение, понять, выживу я или нет. Понимала, что это последний день и терять уже больше нечего, довольна, что выдержала, и за это хочу сказать себе спасибо", - заключила Шмелева.

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