Гимнаст Белявский после Европейских игр не будет вносить изменения в свои программы

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, выигравший на Европейских играх две золотых медали, после возвращения из Минска не будет вносить изменения в свои соревновательные программы. Как рассказал Белявский журналистам в воскресенье, в них достаточно сложности, и ему остается продолжать работу только над чистотой исполнения.

В субботу Белявский выиграл золото в личном многоборье, а в заключительный день соревнований он был первым в упражнениях на коне, четвертым - на брусьях и пятым - на перекладине.

"Теперь нас отпустят на неделю по домам, потом мы уедем на трехнедельный сбор в Японию. А затем соберемся на базе на сбор, после чего отправимся на Кубок России. Никаких изменений я в свои программы вносить не буду. Я достаточно базы набрал, буду работать над чистотой", - отметил спортсмен.

"В целом, считаю, сегодня все получилось неплохо, - считает Белявский. - Но на последних двух снарядах я допустил такие помарки, которые никак пока не могу объяснить. Конем я, конечно, доволен. На брусьях я хотел сделать красиво, но не получилось то, что я хотел".

27-летний Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратным серебряным (2017, 2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, шестикратным победителем чемпионатов Европы, чемпионом первых Европейских игр в Баку в командных соревнованиях (2015) и победителем Универсиады в Казани (2013).