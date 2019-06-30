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Европейские игры-2019

Латвиец Калнинс стал победителем соревнований по карате на Европейских играх

В финале спортсмен победил 25-летнего азербайджанца Фирдовси Фарзалиева

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Латвийский спортсмен Калвис Калнинс стал победителем соревнований по карате в дисциплине "кумите" в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.

В финале 28-летний латвиец победил 25-летнего азербайджанца Фирдовси Фарзалиева. Бронзовыми призерами стали 24-летний россиянин Евгений Плахутин и 25-летний итальянец Анджело Крешенцо.

Также в мужских соревнованиях в категории до 67 кг победу одержал 25-летний итальянец Лука Мареска, серебряным призером стал 21-летний черногорец Марио Ходжич, а бронзовыми - 27-летний белорус Артем Кравцов и 27-летний венгр Тадишши Ив Мартиаль. В категории до 75 кг выиграл 30-летний украинец Станислав Хоруна, который победил 34-летнего азербайджанца Рафаэль Агаева, бронзовыми призерами стали 22-летний эстонец Павел Артамонов и 23-летний венгр Габор Харшпатаки.

В женских соревнованиях в весовой категории до 50 кг победу одержала 27-летняя представительница Австрии Беттина Планк, серебряным призером стала 31-летняя турчанка Серап Озджелык Арапоглу, бронза досталась 28-летней белорусской спортсменке Марии Кулинкович и 23-летней француженке Софии Будербан.

В категории до 55 кг у женщин победу одержала 19-летняя спортсменка из Болгарии Ивет Горанова, которая в финале победила 27-летнюю украинку Анжелику Терлюгу, бронзовыми призерами стали 25-летняя Дженнифер Варлинг из Люксембурга и 28-летняя немка Яна Бич. В категории до 61 кг золото выиграла 29-летняя украинка Анита Серегина, серебро - 25-летняя словенка Тьяша Ристич, бронзу - 19-летняя француженка Гвендолин Филипп и 26-летняя турчанка Мерве Чобан.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (16-17-18). Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия442342109
2Белоруссия24162969
3Украина16171851
4Италия13151341
5Нидерланды913729
6Германия761326
7Грузия6101430
8Франция691328
9Великобритания69823
10Азербайджан5101328
11Армения53311
12Испания52613
13Венгрия46919
14Бельгия4116
14Словения4116
16Болгария37818
17Португалия36615
18Швейцария33410
19Израиль3317
20Греция3249
21Дания3238
22Польша311014
23Швеция3148
24Турция26715
25Чехия25613
26Румыния23510
27Латвия2327
28Хорватия2158
29Литва2103
30Финляндия2013
31Австрия1247
31Ирландия1247
33Сербия1236
34Косово1113
35Эстония0235
36Молдавия0145
37Словакия0134
38Люксембург0123
39Босния и Герцеговина0101
39Кипр0101
39Черногория0101
42Норвегия0022
43Сан-Марино0011
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