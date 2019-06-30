Латвиец Калнинс стал победителем соревнований по карате на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Латвийский спортсмен Калвис Калнинс стал победителем соревнований по карате в дисциплине "кумите" в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.

В финале 28-летний латвиец победил 25-летнего азербайджанца Фирдовси Фарзалиева. Бронзовыми призерами стали 24-летний россиянин Евгений Плахутин и 25-летний итальянец Анджело Крешенцо.

Также в мужских соревнованиях в категории до 67 кг победу одержал 25-летний итальянец Лука Мареска, серебряным призером стал 21-летний черногорец Марио Ходжич, а бронзовыми - 27-летний белорус Артем Кравцов и 27-летний венгр Тадишши Ив Мартиаль. В категории до 75 кг выиграл 30-летний украинец Станислав Хоруна, который победил 34-летнего азербайджанца Рафаэль Агаева, бронзовыми призерами стали 22-летний эстонец Павел Артамонов и 23-летний венгр Габор Харшпатаки.

В женских соревнованиях в весовой категории до 50 кг победу одержала 27-летняя представительница Австрии Беттина Планк, серебряным призером стала 31-летняя турчанка Серап Озджелык Арапоглу, бронза досталась 28-летней белорусской спортсменке Марии Кулинкович и 23-летней француженке Софии Будербан.

В категории до 55 кг у женщин победу одержала 19-летняя спортсменка из Болгарии Ивет Горанова, которая в финале победила 27-летнюю украинку Анжелику Терлюгу, бронзовыми призерами стали 25-летняя Дженнифер Варлинг из Люксембурга и 28-летняя немка Яна Бич. В категории до 61 кг золото выиграла 29-летняя украинка Анита Серегина, серебро - 25-летняя словенка Тьяша Ристич, бронзу - 19-летняя француженка Гвендолин Филипп и 26-летняя турчанка Мерве Чобан.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (16-17-18). Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.