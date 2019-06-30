Латвиец Калнинс стал победителем соревнований по карате на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Латвийский спортсмен Калвис Калнинс стал победителем соревнований по карате в дисциплине "кумите" в весовой категории до 60 кг на Европейских играх в Минске.
В финале 28-летний латвиец победил 25-летнего азербайджанца Фирдовси Фарзалиева. Бронзовыми призерами стали 24-летний россиянин Евгений Плахутин и 25-летний итальянец Анджело Крешенцо.
Также в мужских соревнованиях в категории до 67 кг победу одержал 25-летний итальянец Лука Мареска, серебряным призером стал 21-летний черногорец Марио Ходжич, а бронзовыми - 27-летний белорус Артем Кравцов и 27-летний венгр Тадишши Ив Мартиаль. В категории до 75 кг выиграл 30-летний украинец Станислав Хоруна, который победил 34-летнего азербайджанца Рафаэль Агаева, бронзовыми призерами стали 22-летний эстонец Павел Артамонов и 23-летний венгр Габор Харшпатаки.
В женских соревнованиях в весовой категории до 50 кг победу одержала 27-летняя представительница Австрии Беттина Планк, серебряным призером стала 31-летняя турчанка Серап Озджелык Арапоглу, бронза досталась 28-летней белорусской спортсменке Марии Кулинкович и 23-летней француженке Софии Будербан.
В категории до 55 кг у женщин победу одержала 19-летняя спортсменка из Болгарии Ивет Горанова, которая в финале победила 27-летнюю украинку Анжелику Терлюгу, бронзовыми призерами стали 25-летняя Дженнифер Варлинг из Люксембурга и 28-летняя немка Яна Бич. В категории до 61 кг золото выиграла 29-летняя украинка Анита Серегина, серебро - 25-летняя словенка Тьяша Ристич, бронзу - 19-летняя француженка Гвендолин Филипп и 26-летняя турчанка Мерве Чобан.
Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (16-17-18). Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|44
|23
|42
|109
|2
|Белоруссия
|24
|16
|29
|69
|3
|Украина
|16
|17
|18
|51
|4
|Италия
|13
|15
|13
|41
|5
|Нидерланды
|9
|13
|7
|29
|6
|Германия
|7
|6
|13
|26
|7
|Грузия
|6
|10
|14
|30
|8
|Франция
|6
|9
|13
|28
|9
|Великобритания
|6
|9
|8
|23
|10
|Азербайджан
|5
|10
|13
|28
|11
|Армения
|5
|3
|3
|11
|12
|Испания
|5
|2
|6
|13
|13
|Венгрия
|4
|6
|9
|19
|14
|Бельгия
|4
|1
|1
|6
|14
|Словения
|4
|1
|1
|6
|16
|Болгария
|3
|7
|8
|18
|17
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|18
|Швейцария
|3
|3
|4
|10
|19
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|20
|Греция
|3
|2
|4
|9
|21
|Дания
|3
|2
|3
|8
|22
|Польша
|3
|1
|10
|14
|23
|Швеция
|3
|1
|4
|8
|24
|Турция
|2
|6
|7
|15
|25
|Чехия
|2
|5
|6
|13
|26
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|27
|Латвия
|2
|3
|2
|7
|28
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|29
|Литва
|2
|1
|0
|3
|30
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|31
|Австрия
|1
|2
|4
|7
|31
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|33
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|34
|Косово
|1
|1
|1
|3
|35
|Эстония
|0
|2
|3
|5
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|4
|38
|Люксембург
|0
|1
|2
|3
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|39
|Черногория
|0
|1
|0
|1
|42
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|43
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1