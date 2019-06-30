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ММА

Российские бойцы Исмагулов и Тухугов могут провести поединок на турнире UFC в Абу-Даби

Турнир пройдет 7 сентября

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля Дамир Исмагулов и Зубайра Тухугов могут провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер Исмагулова Саят Абдрахманов.

Исмагулов в воскресенье разместил в своем Instagram пост с предложением Тухугову провести поединок.

"Теперь все зависит от Зубайры", - сказал Абдрахманов.

Турнир UFC пройдет в Абу-Даби 7 сентября. В активе Тухугова в ММА 18 побед и четыре поражения. На счету Исмагулова 18 побед и два поражения.

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