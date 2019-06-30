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Европейские игры-2019

Глава ЕОК Кочиянчич объявил Европейские игры в Минске закрытыми

Следующие Игры пройдут в 2023 году в Польше
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске объявлены закрытыми. Это на церемонии закрытия Игр, которая проходит на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", сделал глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

"Я объявляю Европейские игры закрытыми", - сказал Кочиянчич.

Сборная России победила в общекомандном зачете Игр, завоевав 109 наград, в том числе 44 золотых, второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третье - сборная Украины (16-17-18). В Играх принимали участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представляла самая многочисленная делегация спортсменов - 225 человек.

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.

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Европейские игры-2019
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