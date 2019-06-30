Лукашенко: на Европейских играх белорусы показали, что вместе могут свернуть горы

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия приложила максимум усилий для организации и проведения II Европейских игр, продемонстрировав великолепный результат, достигнутый благодаря совместному труду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии закрытия II Европейских игр.

"Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но, прежде всего, мы подарили этот праздник себе - белорусам, как свидетельство наших возможностей того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе", - отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в республике широко распахнули все двери, "страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков". "Страны, которая не создает проблем, и не предъявляет претензий соседям. Эти соседи у нас очень разные, и ладить с ними порой непросто", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что на протяжении 10 дней на минских аренах царила атмосфера взаимоуважения. "Ее создали все вы, жители и гости Беларуси", - сказал Лукашенко. Он поблагодарил арбитров состязаний за честную работу и непредвзятое судейство. "И, конечно, всех атлетов, которые самоотверженно отстаивали спортивную честь своей страны, вошли в историю II Европейских игр громкими рекордами и яркими победами", - отметил президент.

Лукашеко особо поблагодарил волонтеров, которые "почти круглосуточно трудились, помогали гостям и спортсменам чувствовать себя в Беларуси так же уютно и комфортно, как дома". "Без вашей помощи нам было бы невозможно создать такую теплую, искреннюю и доброжелательную атмосферу", - заявил он. Глава государства также поблагодарил всех болельщиков, "чья горячая поддержка вдохновляла участников соревнований, заряжала их верой в успех и вела к заветным вершинам".