Власти Австралии заинтересованы провести Олимпиаду 2032 года в Квинсленде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Австралии заинтересованы в проведении летних Олимпийских игр 2032 года в штате Квинсленд, столицей и крупнейшим городом которого является Брисбен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам встречи главы организации Томаса Баха с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в японской Осаке.

"Я был впечатлен четким и серьезным уровнем решимости премьер-министра Скотта Моррисона и его правительства провести Олимпийские игры в Квинсленде. Он ясно дал понять, что Олимпийские игры на 100 процентов впишутся в десятилетний план развития инфраструктуры. Столь ранняя заинтересованность и свойственная австралийцам тяга к спорту являются отличной основой для Олимпийских игр 2032 года в Квинсленде", - заявил Бах.

Ранее интерес к проведению Олимпийских игр 2032 года проявляла Индонезия. Австралийские города дважды принимали летние Олимпийские игры - Мельбурн был столицей Игр в 1956-м, Сидней - в 2000 году.