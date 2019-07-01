Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала трех спортсменов

ТАСС, 1 июля. Федерация пауэрлифтинга России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала трех спортсменов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РУСАДА.

Айнур Фассахов отстранен на два года, срок дисквалификации отсчитывается с 22 апреля этого года. В его пробе было обнаружено запрещенное вещество (препарат).

Дмитрий Дятко отстранен на четыре года, начиная с 19 июня 2019 года. Спортсмен получил дисквалификацию за уклонение, неявку или отказ от сдачи допинг-пробы.

Юлия Губенко дисквалифицирована с 22 ноября 2021 года на четыре года за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации. Губенко в 2018 году была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 23 ноября 2017 года.

Также Федерация спорта слепых России отстранила Николая Козарева на один год, начиная с 15 июня 2018 года. В его пробе было обнаружено запрещенное вещество (препарат).