Хачанов обыграл южнокорейца Сун У Квона в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Южной Кореи Сун У Квона в матче первого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча, длившаяся 3 часа 10 минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5 в пользу Хачанова. Теннисисты впервые встречались между собой. В следующем круге посеянный под 10-м номером 23-летний россиянин сыграет против испанца Фелисиано Лопеса, который в первом круге обыграл американца Маркоса Жирона.

В прошлом году на Уимблдоне Хачанов вышел в четвертый круг турнира, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019), где он проиграл австрийцу Доминику Тиму. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает девятую строчку, на его счету четыре титула ATP.

21-летний Сун У Квон впервые в карьере играл в основной сетке Уимблдона. На турнирах серии Большого шлема он также играл в первом круге на Открытом чемпионате Австралии (2018). В рейтинге ATP он занимает 125-ю строчку.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является Джокович.