Панарин надеется, что в "Коламбусе" на него не держат зла из-за перехода в "Рейнджерс"

ТАСС, 2 июля. Хоккеист Артемий Панарин выразил благодарность бывшему клубу, "Коламбусу", за время проведенное в команде. Об этом 27-летний форвард написал в Instagram.

В понедельник Панарин подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" со средней зарплатой $11,6 млн. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Хочу сказать спасибо за теплый прием и возможность быть частью семьи "Блю Джекетс". Я был счастлив, играя за "Коламбус". Я надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живем один раз", - написал Панарин.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл за "Коламбус" 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.