{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Ректор УрФУ: Универсиада-2023 станет стимулом для развития студенческого спорта в регионе

По словам Виктора Кокшарова, университет гордится возможностью принять соревнования такого уровня
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров
© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Летняя Универсиада, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, поможет развитию спорта в Свердловской области. Такое мнение ТАСС высказал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

Во вторник исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады 2023 года.

На эту тему
Екатеринбург выбрали столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

"Проведение в Екатеринбурге Всемирной летней универсиады в 2023 году станет серьезным стимулом как для развития студенческого спорта в регионе, так и, в частности, в Уральском федеральном университете. Новые спортивные сооружения и городская инфраструктура станут важным наследием Игр. Главное, что останется университету и городу - Деревня спортсменов, которая станет новым университетским кампусом с современными учебными корпусами и общежитиями. Мы гордимся возможностью принимать соревнования такого уровня, подготовим на высшем уровне спортсменов и волонтеров университета", - сказал Кокшаров.

Ранее сообщалось, что четыре спортивных объекта УрФУ (стадион, легкоатлетический манеж, бассейн и спортивный комплекс игровых видов спорта) будут подготовлены к проведению соревнований.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Вандерсон: футболисты "Краснодара" в ЛЧ должны быть сконцентрированными более 90 минут
По словам полузащитника краснодарского клуба, возможная встреча в квалификации Лиги чемпионов с сильными соперниками будет иметь свои плюсы
Читать полностью