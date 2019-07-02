Ректор УрФУ: Универсиада-2023 станет стимулом для развития студенческого спорта в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Летняя Универсиада, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, поможет развитию спорта в Свердловской области. Такое мнение ТАСС высказал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

"Проведение в Екатеринбурге Всемирной летней универсиады в 2023 году станет серьезным стимулом как для развития студенческого спорта в регионе, так и, в частности, в Уральском федеральном университете. Новые спортивные сооружения и городская инфраструктура станут важным наследием Игр. Главное, что останется университету и городу - Деревня спортсменов, которая станет новым университетским кампусом с современными учебными корпусами и общежитиями. Мы гордимся возможностью принимать соревнования такого уровня, подготовим на высшем уровне спортсменов и волонтеров университета", - сказал Кокшаров.

Ранее сообщалось, что четыре спортивных объекта УрФУ (стадион, легкоатлетический манеж, бассейн и спортивный комплекс игровых видов спорта) будут подготовлены к проведению соревнований.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.