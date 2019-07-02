Дегтярев: Универсиада в Екатеринбурге станет ярким и масштабным спортивным событием

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Летняя Универсиада 2023 года в Екатеринбурге станет ярким, масштабным и зрелищным событием, она будет организована на высшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Во вторник в итальянском Неаполе исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург столицей летней Универсиады 2023 года.

"Универсиада 2023 года станет знаковым событием, поскольку объединит сразу два юбилея. В 2023 году будет отмечаться 100-летие с момента проведения Всемирных универсиад (в 1923 году в Париже состоялись первые международные соревнования среди студентов - прим. ТАСС) и 300-летие Екатеринбурга. Событие обещает быть ярким, масштабным и зрелищным, организованным на высочайшем профессиональном уровне", - сказал Дегтярев.

"Поздравляю жителей Екатеринбурга. В городе появятся новые объекты экономики свободного времени - гостиницы, отели, рестораны, готовые принимать новых туристов, не говоря уже о спортивных или транспортных объектах", - добавил он.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.