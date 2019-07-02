Сборная России по футболу победила аргентинцев в стартовом матче на Универсиаде

ТАСС, 2 июля. Российские футболисты со счетом 2:0 одержали победу над командой Аргентины в первом матче группового этапа турнира на летней Универсиаде в Неаполе.

Голы забили Никита Кирсанов (40-я минута) и Артем Юсупов (75).

В футбольном турнире на Универсиаде принимают участие 12 сборных, разделенных на четыре группы по три команды. По две лучшие команды выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 9-го по 12-е. Сборная России выступает в группе D с командами Аргентины и Японии, матч с японцами российские футболисты проведут 7 июля.

На Универсиаде 2017 года российские футболисты разделили с командой Аргентины 6-7-е места, победу одержала сборная Бразилии.

Церемония открытия Универсиады-2019 состоится в среду. Финал и матч за третье место мужского футбольного турнира пройдут 13 июля. Игры завершатся 14 июля.