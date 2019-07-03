Злоключения итальянок с Россией. Баскетболистки РФ вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, одержав победу над командой Италии в стыковом матче раунда плей-офф - 63:54. Итальянская команда не может обыграть российскую на официальных турнирах более 24 лет.

Следующим соперником российской команды станет сборная Испании, которая автоматически попала в четвертьфинал как победитель своей группы.

Сборная России начала Евробаскет с двух поражений на групповой стадии, сперва команда немецкого тренера Олафа Ланге уступила бельгийкам (54:67), а затем сербкам (63:77). Казалось, что турнир закончится провалом, но в заключительной игре группы россиянки смогли обыграть сборную Белоруссии с необходимой разницей очков - 76:62. Это позволило занять третье место, которое вывело команду в плей-офф.

В штабе российской сборной прогнозировали, что матч с итальянской сборной сложится проще, чем все игры группового этапа. Сборная России имеет удивительную статистику личных встреч с итальянской командой на официальных турнирах. Россиянки одержали семь побед подряд над итальянками, в том числе на Олимпиаде 1996 года. Единственное поражение команда России потерпела на чемпионате Европы в 1995 году.

По словам самой результативной баскетболистки российской сборной Марии Вадеевой, матч против итальянок получился самым легким на Евробаскете. "Как я и говорила ранее, если мы играем спокойно, то все у нас получается. С Италией мы забили свои очки, и все, мы чемпионы на сегодня. У нас была очень сильная группа, реально группа смерти, Италия после этого показалась не такой жесткой командой, мы просто были круче", - сказала она.

С испанками должно быть весело

Сборная России впервые с 2015 года вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Несмотря на то что следующим соперником будут действующие чемпионки Европы, Ланге настроен оптимистично. "Мы все с нетерпением ждем матч против команды Испании. Это будет весело, мы играли с ними на предсезонном турнире, одержали победу (8 июня, 70:61 - прим. ТАСС), конечно, это ни о чем не говорит, четвертьфинальный матч будет совсем другим", - считает специалист.