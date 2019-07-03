Губернатор Красноярского края Усс возглавит оргкомитет ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс станет главой организационного комитета чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации фристайла России, директор управления по организации и проведению спортивных мероприятий Министерства спорта РФ Алексей Курашов.

Красноярск является единственным претендентом на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году, прием заявок завершился 1 мая 2019 года. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) выберет организаторов чемпионатов мира на 52-м Международном лыжном конгрессе в Таиланде в мае 2020 года.

"На данном этапе создается организационный комитет в Красноярском крае. Оргкомитет возглавит глава Красноярского края, его остальные члены определятся позднее, - сказал Курашов. - На ближайшей конференции FIS в швейцарском Цюрихе начнется презентационная кампания турнира. Далее у нас будет полноценная презентация с нашим российским стендом на конгрессе FIS в мае 2020 года в Таиланде".

Первый в истории России чемпионат мира по фристайлу и сноуборду планируется провести в кластере "Сопка" в Красноярске, где в марте прошли соревнования по фристайлу и сноуборду зимней Универсиады. Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

Чемпионаты мира по сноуборду и фристайлу проводятся каждый нечетный год. В 2019 году турнир прошел в США, следующее мировое первенство пройдет с 27 января по 7 февраля 2021 года в Китае. В 2023 году чемпионат мира по сноуборду и фристайлу примет грузинский Бакуриани.